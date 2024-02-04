Українським автомобілістам нагадали правила їзди біля шкіл та дитсадків
Фото: українським автомобілістам нагадали правила їзди біля шкіл та дитсадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українські водії мають бути особливо уважними в районі шкіл та дитячих садків. Поблизу них варто дотримуватися кількох важливих правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Ось ці правила:
- водії, наближаючись до освітнього закладу, дотримуйтесь безпечної швидкості, надавайте перевагу в русі пішоходам та будьте максимально уважними за кермом;
- пішоходи, переходьте дорогу лише у дозволених місцях та переконавшись у безпечності;
- батьки, не забувайте нагадувати дітям правила безпечної поведінки на дорозі.
Зміни до ПДР в Україні в 2023 році
В 2023 році в Україні ухвалили кілька змін у правилах дорожнього руху. Незважаючи на те, що їх не так багато, ці нововведення є досить суттєвими.
Наприклад, заборонено перевозити дітей зростом до 150 сантиметрів. Ця норма діє за відсутності в машині дитячого крісла та ременя безпеки. А перевозити дитину на задньому сидінні мотоцикла та мопеда повністю заборонено. Штраф – від 510 до 850 гривень. Докладніше - у матеріалі.
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