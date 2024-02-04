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Украинским автомобилистам напомнили правила езды возле школ и детсадов

Украина, Воскресенье 04 февраля 2024 08:13
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Украинским автомобилистам напомнили правила езды возле школ и детсадов Фото: украинским автомобилистам напомнили правила езды возле школ и детсадов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские водители должны быть особенно внимательными в районе школ и детских садов. Вблизи них стоит соблюдать несколько важных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Вот эти правила:

  • водители, приближаясь к образовательному заведению, соблюдайте безопасную скорость, отдавайте предпочтение в движении пешеходам и будьте максимально внимательны за рулем;
  • пешеходы, переходите дорогу только в разрешенных местах и убедившись в безопасности;
  • родители, не забывайте напоминать детям правила безопасного поведения на дороге.

Изменения в ПДД в Украине в 2023 году

В 2023 году в Украине приняли несколько изменений в правилах дорожного движения. Несмотря на то, что их не так много, эти нововведения достаточно существенны.

Например, запрещено перевозить детей ростом до 150 сантиметров. Эта норма действует при отсутствии в машине детского кресла и ремня безопасности. А перевозить ребенка на заднем сиденье мотоцикла и мопеда полностью запрещено. Штраф - от 510 до 850 гривен. Подробнее - в материале.

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