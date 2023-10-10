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До українських сховищ потік газу зі Словаччини протягом вихідних збільшився в чотири рази

Вівторок 10 жовтня 2023 05:29
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До українських сховищ потік газу зі Словаччини протягом вихідних збільшився в чотири рази Фото: потік газу зі Словаччини до українських сховищ зріс у чотири рази на вихідних (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Середньодобова заявка на транспортування газу зі Словаччини до українських підземних сховищ під час 7 та 8 жовтня зросла у чотири рази, порівняно з початком жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оператора ГТС України.

В Оператора ГТС пояснюють, що росту замовлень послуг транспортування зі словацького напрямку до України сприяло падіння ціни газу на європейському ринку. Загалом попит збільшився в чотири рази.

"Перед вихідними на європейському ринку ціна газу суттєво знизилась. А оскільки сховища ЄС вже заповнені на понад 90%, трейдери приймають рішення закачувати газ в українські ПСГ", - заявив комерційний директор Оператора ГТС України Вадим Рибачук.

Ціни на газ та запаси

Рівень заповненості газових сховищ у країнах ЄС сховищ 16 серпня сягнув 90,1%. Ціль ЄС, поставлена для досягнення цього показника до 1 листопада, перевищена на 2,5 місяці раніше.

Європейські ціни на газ влітку 2023 року впали та наблизилися до середніх допандемічних рівнів.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

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