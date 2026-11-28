Після двох тижнів на волі двоє українців знову опинилися під вартою в Австрії. Причиною могли стати дані з телефонів і комп’ютерів про можливі викрадення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійський суспільний мовник ORF .

Прокуратура Відня підтвердила, що двоє обвинувачених знову перебувають під вартою. За інформацією мовника, чоловіки є співробітниками військової розвідки України.

Водночас у прокуратурі не розголошують подробиць справи, оскільки вона має секретний характер.

Що могли знайти на телефонах українців

За інформацією високопоставленого джерела ORF, повторне затримання могло бути пов'язане з аналізом вилучених у чоловіків носіїв інформації - зокрема мобільних телефонів і комп'ютерів.

На цих пристроях нібито виявили дані, які можуть свідчити про підготовку незаконних розвідувальних заходів у Великій Британії. Йшлося, зокрема, про можливе викрадення людей, яких хотіли б притягнути до відповідальності в Україні.

За неофіційною інформацією, потенційними цілями могли бути особи, яких в Україні звинувачують в економічних злочинах. Вони перебувають у Великій Британії, яка досі не видала їх українській стороні.

До чого тут Руслан Кравченко

Нові подробиці справи також привертають увагу до заяв колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка, який виїхав до Відня.

Наприкінці жовтня він написав у соціальних мережах, що співробітники військової розвідки нібито мали не лише встановити його місцеперебування, а й вчинити щодо нього незаконні насильницькі дії. За словами Кравченка, відповідні накази надходили з Адміністрації президента України.

Як затримання журналіста Михайла Ткача пов'язане зі справою

Перше затримання двох українців викликало резонанс ще й через подальше затримання у Відні журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора.

Оператор дістав травми під час затримання. За інформацією ORF, його підозрювали у співпраці зі співробітниками розвідки. Ця підозра, як зазначає мовник, залишається актуальною.

Михайло Ткач опублікував серію розслідувань під назвою "Віденський батальйон". У них журналіст розповідав про колишніх українських високопосадовців та олігархів, щодо яких в Україні ведуть розслідування за підозрами в економічних злочинах. За даними журналіста, вони виїхали до Австрії та, зокрема, ведуть розкішний спосіб життя у Відні.

