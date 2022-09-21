З українських портів вийшов ще один великий караван з зерном

Фото: з портів Одеси вийшло 8 суден з зерном (Getty Images)

У середу, 21 вересня, в рамках реалізації зернової угоди з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще вісім суден. У напрямку країн Азії та Європи відправлено з 170,3 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

За даними прес-служби, від причалів Одеського порту відійшли балкери DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, з порту Чорноморська – SWIMMER, CENK M, а з порту "Південний" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY. З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,27 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 185 суден з продовольство до країн Азії, Європи та Африки.