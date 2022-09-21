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З українських портів вийшов ще один великий караван з зерном

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Україна, Середа 21 вересня 2022 10:46
З українських портів вийшов ще один великий караван з зерном Фото: з портів Одеси вийшло 8 суден з зерном (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У середу, 21 вересня, в рамках реалізації зернової угоди з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще вісім суден. У напрямку країн Азії та Європи відправлено з 170,3 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

За даними прес-служби, від причалів Одеського порту відійшли балкери DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, з порту Чорноморська – SWIMMER, CENK M, а з порту "Південний" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,27 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 185 суден з продовольство до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувало експорт українського зерна по Чорному морю. Перше судно з зерном з порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд України прийняв рішення надати 50 тис. тонн пшениці в рамках гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.

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