З українських портів вийшов ще один великий караван з зерном
У середу, 21 вересня, в рамках реалізації зернової угоди з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще вісім суден. У напрямку країн Азії та Європи відправлено з 170,3 тис. тонн агропродукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
За даними прес-служби, від причалів Одеського порту відійшли балкери DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, з порту Чорноморська – SWIMMER, CENK M, а з порту "Південний" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,27 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 185 суден з продовольство до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувало експорт українського зерна по Чорному морю. Перше судно з зерном з порту "Одеса" вийшло 1 серпня.
Як повідомляло РБК-Україна, уряд України прийняв рішення надати 50 тис. тонн пшениці в рамках гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.
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