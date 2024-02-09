Українських полонених не було на борту Іл-76, - Данілов

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати - ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості", - сказав він.

Данілов вважає, що якби на борту Іл-76 були українські військовополонені, то росіяни скористалися б цією інформацією.

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", - додав секретар РНБО.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російський літак Іл-76 впав поблизу села Яблоново у Бєлгородській області РФ.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у нібито збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Пізніше у ГУР зазначили, що на борту Іл-76 могли бути як і ракети, так і люди. При цьому, за даними розвідки, на борту також мали бути російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Україна закликає провести міжнародне розслідування, але Москва у традиційній для неї манері виступила проти.