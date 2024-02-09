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Украинских пленных не было на борту Ил-76, - Данилов

Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На борту упавшего под Белгородом российского самолета Ил-76 не было украинских пленных. Но у Украины нет достаточной информации о том, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "Бабелю".

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", - сказал он.

Данилов считает, что если бы на борту Ил-76 были украинские военнопленные, то россияне воспользовались этой информацией.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать. , потому что, если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", - добавил секретарь СНБО.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал вблизи села Яблоново в Белгородской области РФ.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в том, что наша страна якобы сбила самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Позже в ГУР отметили, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. При этом, по данным разведки, на борту также должны быть российские чиновники. В последний момент ФСБ запретила им садиться на самолет.

СБУ возбудила дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Украина призывает провести международное расследование, но Москва в традиционной для нее манере выступила против.

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СНБОИЛ-76Алексей Данилов