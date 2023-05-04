Из украинских паспортов старого образца хотят убрать русский язык

Верховной раде рекомендуют внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. Изменения необходимы для документа старого образца, где сведения записаны на двух языках - украинском и русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя .

"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", сказал Кремень.

Он напомнил, что на сегодня в Украине параллельно существуют два бланка паспортов - биометрические паспорта и паспорта старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны как на государственном, так и на негосударственном языке.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - добавил языковой омбудсмен.