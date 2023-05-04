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Из украинских паспортов старого образца хотят убрать русский язык

Новина українською →
Украина, Четверг 04 мая 2023 15:00
Из украинских паспортов старого образца хотят убрать русский язык Фото: из паспортов Украины уберут русский язык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховной раде рекомендуют внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. Изменения необходимы для документа старого образца, где сведения записаны на двух языках - украинском и русском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", сказал Кремень.

Он напомнил, что на сегодня в Украине параллельно существуют два бланка паспортов - биометрические паспорта и паспорта старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны как на государственном, так и на негосударственном языке.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - добавил языковой омбудсмен.

Напомним, в феврале 2023 года большинство украинцев (52%) были против изучения русского языка в школах в любом виде. Еще четыре года назад такое мнение разделяли всего 8% украинцев.

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