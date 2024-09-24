В українських біженців у Чехії фіксують одну проблему: яку саме

Соціологічний інститут Академії наук Чехії і Національний інститут SYRI провели дослідження стану ментального здоров'я українських біженців. Результати були опубліковані в журналі Psychiatry Research.

За даними дослідження, понад 41% відсотків респондентів мали депресію - від помірної до важкої, а понад 23% - помірну або сильну тривожність.

"Наші результати на вибірці з більш ніж 1300 українських біженців свідчать, що значна частина з них відчувають депресію та тривогу. Особливо це стосується жінок і молоді до 30 років. Ці категорії значно частіше мають проблеми з психічним здоров’ям", - розповів один із дослідників Матоуш Пілначек.

Занепокоєння дослідників викликає те, що значна частина біженців, які відчувають симптоми депресії, не звертаються до фахівців.

"Вони просто не сприймають труднощі зі психічним здоров’ям як проблеми, тому рідше звертаються по допомогу", - зазначив дослідник.

Тому фахівці закликають запровадити програми з обізнаності щодо ментального здоров'я та можливості отримати підтримку.

"Враховуючи мовний бар’єр та культурні відмінності, я вважаю вкрай важливим запровадити програми під керівництвом українських експертів, які б працювали українською мовою", – додала співавтор дослідження з Національного інституту психічного здоров’я Зої Герреро.

Фото: Українці не звертаються до лікарів (gettyimages.com)

Результати чеських дослідників схожі з даними їхніх колег у Польщі чи в Україні. Там науковці виявили подібний рівень депресії чи тривожності серед українців, які постраждали від війни.

Українські біженці у Чехії

З початку повномасштабного вторгнення Чехія надала тимчасовий захист понад 600 тисячам людей з України. Наразі в країні залишаються 370 тисяч українських біженців. Щотижня до країни приїжджають близько 1500-2000 нових людей з України.

Країна надає безкоштовне житло на 90 днів. Після цього біженці отримують кошти на оплату оренди житла та проживання. Як і в інших країнах ЄС, держава надає доступ до ринку праці, освіти та медичної допомоги.