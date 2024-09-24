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У украинских беженцев в Чехии фиксируют одну проблему: какую именно

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Значительная часть украинских беженцев в Чехии имеют проблемы с психическим здоровьем. В частности, почти половина испытывают симптомы депрессии.

Однако украинцы часто не признают эту проблему и не обращаются за помощью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на syri.cz.

Социологический институт Академии наук Чехии и Национальный институт SYRI провели исследование состояния ментального здоровья украинских беженцев. Результаты были опубликованы в журнале Psychiatry Research.

По данным исследования, более 41% респондентов имели депрессию - от умеренной до тяжелой, а более 23% - умеренную или сильную тревожность.

"Наши результаты на выборке из более чем 1300 украинских беженцев свидетельствуют, что значительная часть из них испытывают депрессию и тревогу. Особенно это касается женщин и молодежи до 30 лет. Эти категории значительно чаще имеют проблемы с психическим здоровьем", - рассказал один из исследователей Матоуш Пилначек.

Беспокойство исследователей вызывает то, что значительная часть беженцев, испытывающих симптомы депрессии, не обращаются к специалистам.

"Они просто не воспринимают трудности с психическим здоровьем как проблемы, поэтому реже обращаются за помощью", – отметил исследователь.

Поэтому специалисты призывают ввести программы по осведомленности о ментальном здоровье и возможности получить поддержку.

"Учитывая языковой барьер и культурные различия, я считаю крайне важным ввести программы под руководством украинских экспертов, которые работали бы на украинском языке", - добавила соавтор исследования из Национального института психического здоровья Зои Герреро.

Фото: Украинцы не обращаются к врачам (gettyimages.com)

Результаты чешских исследователей схожи с данными их коллег в Польше или Украине. Там ученые обнаружили подобный уровень депрессии или тревожности среди украинцев, пострадавших от войны.

Украинские беженцы в Чехии

С начала полномасштабного вторжения Чехия предоставила временную защиту более 600 тысячам человек из Украины. В настоящее время в стране остаются 370 тысяч украинских беженцев. Еженедельно в страну приезжают около 1500-2000 новых людей из Украины.

Страна предоставляет бесплатное жилье на 90 дней. После этого беженцы получают средства на оплату аренды жилья и проживания. Как и в других странах ЕС, государство предоставляет доступ к рынку труда, образованию и медицинской помощи.

Напомним, мы писали,как украинские беженцы интегрировались в Чехию и какие доходы приносят чешскому государству.

Также мы рассказывали, что все меньше украинских беженцев в Чехии хотят вернуться домой.

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