Українські жінки зможуть безкоштовно опанувати IT: як долучитися до навчання

Хто може взяти участь у навчанні

Для участі у конкурсі на навчання можуть подаватися жінки віком від 18 років, які проживають у селах чи селищах України, потребують перенавчання або покращення професійних навичок.

Основний критерій відбору - відповідність вимогам проєкту. Під час відбору значну увагу будуть звертати на мотивацію претенденток, досвід, життєві обставини та бажання опанувати нові знання.

Однак на програму не зможуть пройти люди, які проживають чи платять податки на території Росії. Крім того, під час навчання не можна спілкуватися російською мовою.

Для навчання потрібно володіти англійською не нижче рівня B1, оскільки без цього буде складно опанувати нову роботу.

Які напрямки можна вивчати

Graphic Design Beginning

У групі будуть навчатися 22 людини протягом трьох місяців.

На курсі ви навчитеся працювати зі шрифтом, кольором, формою, макетами та сітками, здобудете базові навички роботи з софтом, а ще спробуєте взаємодіяти із замовником і презентувати свої проєкти клієнтам.

IT Project Management

Група буде складатися з 22 учениць, навчання триватиме три місяці.

Курс допоможе новачкам розібратися в проєктному менеджменті, а менеджерам із досвідом - поглибити свої знання та навички.

Ви навчитеся складати план проєкту, контролювати його виконання, взаємодіяти зі стейкхолдерами, працювати з різними фреймворками та опануєте бюджетні аспекти проєктного менеджменту.

Facebook and Instagram Targeting

На цей курс набирають 23 жінки для навчання протягом двох місяців.

На курсі ви дізнаєтеся все про рекламні інструменти Facebook та Instagram, типи оптимізації та розробите власні проєкти.

SMM for Business

Група містить 23 місця, навчання триватиме один місяць.

Курс SMM for Business дає комплексні знання з маркетингу в соціальних мережах, тому в результаті учениці навчаться генерувати та рекламувати контент, формувати план просування бізнесу, відстежувати та аналізувати результати роботи.

Що жінки отримають у результатів

Крім нових знань для роботи, студентки також отримають:

HR-підтримка, а саме заняття зі спеціалістом, який розкаже про пошук роботи, підготовку CV, проходження співбесіди

доступ до сервісу, який допомагає знайти свого потенційного роботодавця, враховуючи навички та потреби обох сторін

доступ до спільноти Projector Foundation, де є однодумці, класні можливості та корисні події для кар'єрного розвитку

Як подати заявку

Для участі в конкурсі потрібно лише заповнити заявку та дочекатися на результати 26 липня.

Останній день для заповнення анкети - 22 липня. Серед усіх заявок оберуть 90 кандидаток.

Подати заявку можна за посиланням.