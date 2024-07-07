В Україні мамам з дітьми з інвалідністю допоможуть знайти роботу: що відомо про проєкт

В Україні запускають проєкт, який допоможе мамам з дітьми з інвалідністю знайти роботу. Курс називається "Mom, work!" і розпочнеться 23 липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Соцпортал .

Скільки жінок з паліативними дітьми безробітні

Мама дитини з інвалідністю, голова ГО "Епіпросвіта" та підприємниця Нія Нікель розповідає, що в Україні 80% мам виховують дітей з інвалідністю самотужки.

"Чоловіки чомусь вважають, що можуть просто йти. Це звісно сильно змінилось з початку війни, оскільки чоловіки почали згадувати про своїх дітей з інвалідністю для відстрочок, але це інша історія", - наголошує вона.

Нія також додає, що поки в їхній організації була відкрита анкета про віддалену роботу, вони отримали 1 200 заявок від мам дітей з інвалідністю.

Таким чином жінка робить висновок, що приблизно 130 000 мам паліативних дітей потребують роботи та фінансів.

Серед основних перешкод, які заважають жінці з дитиною з інвалідністю вийти на роботу, Нія Нікель називає такі:

у частини людей знімають державні виплати. Йдеться про доплату за догляд, яку виплачують додатково до пенсії при інвалідності, але виключно для доглядальників, які не працюють, не вчаться та не займають виборні посади. Сума доплати складає 200% прожиткового мінімуму у разі тяжкої інвалідності дитини й 50% в інших випадках.

неготовність самих роботодавців

страх зробити помилку та не отримати роботу

Як взяти участь у проєкті

За словами засновниці, проєкт допоможе мамам підготуватися, навчить складати резюме, щоб зацікавлювати роботодавця.

На курсі учасниці розглянуть чотири лекції:

робота із кар'єрними страхами та переконаннями, які обмежують

пошук власних сильних сторін і визначення кар'єрного вектора

підготовка резюме та стратегії пошуку роботи

підготовка до співбесіди

Після завершення курсу найактивніші учасниці отримають індивідуальні розбори своїх резюме та консультації від кар'єрної консультантки.

А наприкінці курсу мами зможуть пройти декілька віртуальних співбесід з реальними роботодавцями, щоб відточити здобуті навички та наблизитися до реального працевлаштування.

У кінці всім учасницям також видають сертифікат про успішне проходження навчання. Курс безкоштовний.

Заповнити анкету для участі можна за посиланням.