Украинские женщины смогут бесплатно овладеть IT: как присоединиться к обучению

В Украине запускают обучение в сфере креативных и IT-индустрии для женщин из сельских местностей. Курс является полностью бесплатным и возможностью овладеть новой профессией с "нуля".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Projector Foundation.
Для участия в конкурсе на обучение могут подаваться женщины в возрасте от 18 лет, проживающие в селах или поселках Украины, нуждаются в переобучении или улучшении профессиональных навыков.
Основной критерий отбора - соответствие требованиям проекта. При отборе значительное внимание будут обращать на мотивацию претенденток, опыт, жизненные обстоятельства и желание овладеть новыми знаниями.
Однако на программу не смогут пройти люди, проживающие или платящие налоги на территории России. Кроме того, во время учебы нельзя общаться по-русски.
Для обучения нужно владеть английским не ниже уровня B1, поскольку без этого будет сложно овладеть новой работой.
В группе будут обучаться 22 человека в течение трех месяцев.
На курсе вы научитесь работать со шрифтом, цветом, формой, макетами и сетками, обретете базовые навыки работы с софтом, а также попробуете взаимодействовать с заказчиком и презентовать свои проекты клиентам.
Группа будет состоять из 22 учениц, обучение продлится три месяца.
Курс поможет новичкам разобраться в проектном менеджменте, а менеджерам с опытом - углубить свои знания и навыки.
Вы научитесь составлять план проекта, контролировать его выполнение, взаимодействовать со стейкхолдерами, работать с разными фреймворками и овладеете бюджетными аспектами проектного менеджмента.
На этот курс набирают 23 женщины для обучения в течение двух месяцев.
На курсе вы узнаете все о рекламных инструментах Facebook и Instagram, типах оптимизации и разработаете собственные проекты.
Группа содержит 23 места, обучение будет длиться один месяц.
Курс SMM for Business дает комплексные знания по маркетингу в социальных сетях, поэтому в результате ученицы научатся генерировать и рекламировать контент, формировать план продвижения бизнеса, отслеживать и анализировать результаты работы.
Помимо новых знаний для работы студентки также получат:
Для участия в конкурсе нужно только заполнить заявку и дождаться результатов 26 июля.
Последний день для заполнения анкеты - 22 июля. Из всех заявок выберут 90 кандидаток.
Подать заявку можно по ссылке.
Раньше мы рассказывали о том, что мамам детей с инвалидностью помогут найти работу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.