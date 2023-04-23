Українські зенітники збили російський розвідувальний дрон "Мерлін" у Миколаївській області

Українські військові збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області у неділю, 23 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувальний дрон типу "Мерлін" близько 11:50.
Нагадаємо, українські захисники збили чотири ворожі дрони "Ланцет" протягом вечора 22 квітня - ранку 23 квітня у Херсонській та Миколаївській областях.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії наші бійці "приземлили" понад 2,4 тисячі російських безпілотників.
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