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Украинские зенитчики сбили российский разведывательный дрон "Мерлин" в Николаевской области

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Николаевская область, Воскресенье 23 апреля 2023 13:16
Украинские зенитчики сбили российский разведывательный дрон "Мерлин" в Николаевской области Иллюстративное фото: украинские зенитчики сбили российский разведывательный дрон в Николаевской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин" в Николаевской области в воскресенье, 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили вражеский разведывательный дрон типа "Мерлин" около 11:50.

Напомним, украинские защитники сбили четыре вражеских дрона "Ланцет" в течение вечера 22 апреля - утра 23 апреля в Херсонской и Николаевской областях.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России наши бойцы "приземлили" более 2,4 тысяч российских беспилотников.

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дрони Николаевская область
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