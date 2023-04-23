Украинские зенитчики сбили российский разведывательный дрон "Мерлин" в Николаевской области
Иллюстративное фото: украинские зенитчики сбили российский разведывательный дрон в Николаевской области (Getty Image)
Украинские военные сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин" в Николаевской области в воскресенье, 23 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили вражеский разведывательный дрон типа "Мерлин" около 11:50.
Напомним, украинские защитники сбили четыре вражеских дрона "Ланцет" в течение вечера 22 апреля - утра 23 апреля в Херсонской и Николаевской областях.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России наши бойцы "приземлили" более 2,4 тысяч российских беспилотников.
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