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Українські зенітники показали відео феєричного збиття російської ракети

Фото: українські зенітники збили російську ракету (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські зенітники повітряного командування "Центр" влучним пострілом збили одну з ворожих цілей під час масового ракетного обстрілу Україні в ніч на четвер, 9 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр" у Facebook.

Російська ракета була випущена в ніч на четвер, 9 березня. Ймовірно, її ціллю була українська інфраструктура.

Однак наші військові за допомогою зенітної установки влучно збили ракету.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову завдали масованого удару по території України.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники збили 34 з 81 ракети російських окупантів.

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