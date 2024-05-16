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Українські захисники знищили ворожий танк у Вовчанську та показали ефектне відео

Фото: українські захисники знищили російський танк Т-72 у Вовчанську (facebook.com/usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники знищили у вовчанську ворожий танк Т-72. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС в Telegram.

"У Вовчанську прикордонники бригади "Сталевий кордон" спільно з Силами оборони минулої доби вразили ворожий танк Т-72", - йдеться в повідомленні.

Згідно з відео, безпілотник українських оборонців вполював ворожу техніку на території житлових забудов та завдав удару по загарбниках, поціливши у його передню частину. 

Що відбувається у Харківській області

В ніч на 10 травня російські війська розпочали активний наступ на півночі Харківської області. Найбільша концентрація ударів загарбників зосередилась у районі міста Вовчанськ та сусідніх населених пунктах.

Як повідомило Міноборони напередодні, малі піхотні групи змогли зайти у Вовчанськ та спробували закріпитися, чим зірвали плани ворога.

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ВовчанськХарківВійна Росії проти України