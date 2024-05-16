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Украинские защитники уничтожили вражеский танк в Волчанске и показали эффектное видео

Фото: украинские защитники уничтожили российский танк Т-72 в Волчанске (facebook.com/usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили в волчанске вражеский танк Т-72. Результаты работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram.

"В Волчанске пограничники бригады "Стальная граница" совместно с Силами обороны за прошедшие сутки поразили вражеский танк Т-72", - говорится в сообщении.

Согласно видео, беспилотник украинских защитников поразил вражескую технику на территории жилых застроек и нанес удар по захватчикам, попав в его переднюю часть.

Что происходит в Харьковской области

В ночь на 10 мая российские войска начали активное наступление на севере Харьковской области. Наибольшая концентрация ударов захватчиков была сосредоточена в районе города Волчанск и соседних населенных пунктах.

Как сообщило Минобороны, малые пехотные группы смогли зайти в Волчанск и попытались закрепиться, чем сорвали планы врага.

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ВолчанскХарьковВойна России против Украины