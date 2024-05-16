Украинские защитники уничтожили вражеский танк в Волчанске и показали эффектное видео

Что происходит в Харьковской области

В ночь на 10 мая российские войска начали активное наступление на севере Харьковской области. Наибольшая концентрация ударов захватчиков была сосредоточена в районе города Волчанск и соседних населенных пунктах.

Как сообщило Минобороны, малые пехотные группы смогли зайти в Волчанск и попытались закрепиться, чем сорвали планы врага.

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