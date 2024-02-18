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Українські захисники знищили ще один російський Су-34

Україна, Неділя 18 лютого 2024 08:11
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Українські захисники знищили ще один російський Су-34 Фото: командувач Повітряних сил Микола Олещук (facebook com kpszsu)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники "приземлили" ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося сьогодні зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

"У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні близько 6:00 ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу", - написав командувач.

Також українські воїни знищили 12 ударних дронів типу "Шахед" та керовану авіаційну ракету Х-59.

ЗСУ збили три російські літаки

Вчора, 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.

Це сталося на сході України. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

При цьому росіяни намагалися приховати втрати і стверджували, що був підбитий лише один літак, а втрат нібито не було. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що пілоти російських Су-34 та Су-35 намагалися катапультуватися, їх доля поки невідома.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни з початку повномасштабного вторгнення втратили вже не менше 335 літаків та 325 гелікоптерів.

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