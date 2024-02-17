Скоро буде відомо, чи вижили пілоти трьох знищених сьогодні російських Су, - Ігнат

Пілоти російських Су-34 та Су-35 намагалися катапультуватися після того, як літаки були підбиті. Доля пілотів буде відомо пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Були уражені літаки. За даними розвідки, парашути летіли. Чи вижили пілоти, теж дізнаємося, навіть з їхніх пабліків. Скоро це буде відомо", - сказав він.

Ігнат додав, що російські пілоти намагалися катапультуватися. Поки невідомо, чи вижили окупанти, інформацію встановлюють.

"Було видно, що спрацювали катапульти на цих літаках. Можливо, не на всіх. Ну, детальніше відслідковуємо, як там доля рашистів, які спробували катапультуватися", - додав речник.

ЗСУ збили три російські літаки

Сьогодні, 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.

Це сталося на сході України. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.