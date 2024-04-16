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Розвідники показали знищення російського ЗРК "Стріла 10"

Україна, Вівторок 16 квітня 2024 08:55
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Розвідники показали знищення російського ЗРК "Стріла 10" Фото: Розвідники знищили російський ЗРК (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Бійці підрозділу активних дій ГУР МО України ліквідували російський ЗРК "Стріла 10" на фронті. Знищення відбулося у день військ протиповітряної оборони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

За даними розвідки, 14 квітня бійці підрозділу активних дій ГУР МО України на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стріла 10".

Як зазначається в повідомленні, цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне привітання.

"Внаслідок атаки російська "стрєла" більше не стріляє - комплекс знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Знищення російської ППО

Нагадаємо, минулого тижня бійці СБУ знищили на фронті партію російських систем ППО. Зокрема росіяни позбулися двох ЗРК "Бук" різних модифікацій та однієї станції виявлення цілей ЗРК "Бук", двох ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "Стріла-10", ЗГРК "Тунгуска".

За даними Генштабу, українські захисники за останню добу ліквідували ще 920 російських загарбників. Загальні втрати армії противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 455 340 солдатів.

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