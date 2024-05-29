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Українські захисники знищили БМП окупантів на Харківському напрямку (відео)

фото: українські захисники знищили ворожу БМП на Харківському напрямку (ілюстративне фото mil.ru)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники знищили ворожу БМП на Харківському напрямку. Відповідне відео вони розмістили у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ у Telegram.

Як зазначається у повідомленні, на відео показано роботу підрозділу "Перун" 42 ОМБр.

Згідно з ним, дрон виявив та завдав удару по одній із бойових піхотних машин російських загарбників, яка рухалась польовою дорогою вздовж лісосмуги у Харківській області.

Окупанти, помітивши загрозу, встигли покинути БМП, втім сама техніка була вражена українськими захисниками.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нещодавно ми повідомляли, що спецпризначенці Служби безпеки України впродовж тижня на всіх напрямках знищили 272 російських окупантів та понад 200 одиниць військової техніки ворога.

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні за минулу добу втрати Росії у війні в Україні становили 1300 окупантів.

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