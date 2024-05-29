Українські захисники знищили БМП окупантів на Харківському напрямку (відео)

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нещодавно ми повідомляли, що спецпризначенці Служби безпеки України впродовж тижня на всіх напрямках знищили 272 російських окупантів та понад 200 одиниць військової техніки ворога.

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні за минулу добу втрати Росії у війні в Україні становили 1300 окупантів.

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