Украинские защитники уничтожили БМП оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Украинские защитники уничтожили вражескую БМП в Харьковском направлении. Соответствующее видео разместили в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.
Как отмечается в сообщении, на видео показана работа подразделения "Перун" 42 ОМБр.
Согласно ему, дрон обнаружил и нанес удар по одной из боевых пехотных машин российских захватчиков, которая двигалась по полевой дороге вдоль лесополосы в Харьковской области.
Оккупанты, заметив угрозу, успели покинуть БМП, однако сама техника была поражена украинскими защитниками.
Недавно мы сообщали, что спецназовцы Службы безопасности Украины на протяжении недели по всем направлениям уничтожили 272 российских кафиров и более 200 единиц военной техники врага.
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине за минувшие сутки потери России в войне в Украине составили 1300 оккупантов.
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