Украинские защитники уничтожили БМП оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Как отмечается в сообщении, на видео показана работа подразделения "Перун" 42 ОМБр.

Согласно ему, дрон обнаружил и нанес удар по одной из боевых пехотных машин российских захватчиков, которая двигалась по полевой дороге вдоль лесополосы в Харьковской области.

Оккупанты, заметив угрозу, успели покинуть БМП, однако сама техника была поражена украинскими защитниками.