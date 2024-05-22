Українські захисники збили усі "Шахеди", які РФ запускала для атаки цієї ночі

Уточнюється, що загалом у ніч на 22 травня 2024 року противник атакував територію України 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", які запускав із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ), а також з території тимчасово окупованого Криму.

Деталі роботи ППО

Бойова робота із відбиття повітряної атаки відбувалася на території шести областей. Так, ворожі БПЛА знищувалися в межах:

Миколаївської,

Дніпропетровської,

Запорізької,

Донецької,

Сумської,

Одеської областей.

Олещук уточнив, що у цьому були задіяні мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.

"В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "Шахеди"", - розповів генерал.

Зазначимо, в Сумській обласній військовій адміністрації вранці повідомили, що у небі над регіоном Сили протиповітряної оборони ЗСУ вночі ліквідували 7 ворожих БпЛА типу "Шахед”.

А у Військово-Морських силах ЗСУ розповіли, що в Миколаївській області силами та засобами підрозділів МВС були знищені 4 ударних БПЛА "Shahed" противника.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 21 травня війська РФ запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по території України, в кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Близько опівночі в мережі писали, що БПЛА противника прямували у бік Конотопа та Шостки Сумської області, де пролунали вибухи. Крім того, стало відомо про вибух в Полтавському районі під час повітряної тривоги.

Пізніше в Сумській ОВА розповіли, що росіяни вдарили "Шахедами" по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки Сумської області. Внаслідок атаки у населених пунктах було знеструмлення.