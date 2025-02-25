ua en ru
Вт, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українські захисники збили два "Шахеди" над Києвом: один вибухнув поруч (відео)

Вівторок 25 лютого 2025 13:10
UA EN RU
Українські захисники збили два "Шахеди" над Києвом: один вибухнув поруч (відео) Ілюстративне фото: українські захисники збили два "Шахеди" над Києвом (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українській військові під час останньої дронової атаки збили два "Шахеди" у небі над Києвом. Однак один з дронів пошкодив їх авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 210 Окремий Штурмовий Полк у Telegram.

"Наші Побратими, які тримають небо Києва, під час російської атаки знищили два "шахеди". Один з них вибухнув просто поруч з ними, пошкодивши бойове авто", - підписано відео.

За словами військових, на першому відео показано роботу кулеметом по одному з безпілотників, який було влучно збито.

А вже на другому відео показано знищення безпілотника впритул.

Обстріл України з боку Росії

Нагадаємо, російська армія кожної ночі запускає по території України безпілотники ударного типу "Шахед". Останні декілька днів їх кількість під час нічних атак перевалила за декілька сотень. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.

Сьогодні ж вночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.

У ніч на 25 лютого Російська Федерація атакувала Україну більше ніж 210 безпілотними літальними апаратами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ППО Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році