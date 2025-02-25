Українські захисники збили два "Шахеди" над Києвом: один вибухнув поруч (відео)
Українській військові під час останньої дронової атаки збили два "Шахеди" у небі над Києвом. Однак один з дронів пошкодив їх авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 210 Окремий Штурмовий Полк у Telegram.
"Наші Побратими, які тримають небо Києва, під час російської атаки знищили два "шахеди". Один з них вибухнув просто поруч з ними, пошкодивши бойове авто", - підписано відео.
За словами військових, на першому відео показано роботу кулеметом по одному з безпілотників, який було влучно збито.
А вже на другому відео показано знищення безпілотника впритул.
Обстріл України з боку Росії
Нагадаємо, російська армія кожної ночі запускає по території України безпілотники ударного типу "Шахед". Останні декілька днів їх кількість під час нічних атак перевалила за декілька сотень. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.
Сьогодні ж вночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.
У ніч на 25 лютого Російська Федерація атакувала Україну більше ніж 210 безпілотними літальними апаратами.
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