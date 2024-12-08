Українські захисники "зачистили" один з кварталів у Часовому Яру, - Сили оборони

Українські воїни зачистили один кварталів міста Часів Яр Донецької області. Ситуація на цьому напрямку залишається непростою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрія Полухіна в ефірі "Суспільного".
"На цей момент одна з успішних операцій - це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, котрій вдалося проти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили декілька будівель", - сказав він.
Полухін зазначив, що поки не фіксується значних змін у тактиці ворога, оскільки бої тривають в межах міської смуги. За його словами, ситуація у місті непроста.
"Противник намагається штурмувати позиції наших оборонців в районі міста Часів Яр, намагається їх і обходити, і використовує малі піхотні групи в якості ДРГ, котрі намагаються зав'язати бій в тилу, за спинами наших захисників", - пояснив військовий.
скриншот deepstatemap.live
За минулу добу на фронті зафіксовано 182 бойових зіткнення. Найактивніші ділянки фронту - Лиманський, Покровський, Курахівський, Времівський напрямки.
Також триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 17 боєзіткнень на цьому напрямку.
За добу російські війська втратили ще 1460 солдатів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, російські втрати перевищують 750 тисяч солдатів: 198 тисяч - убитих, понад 550 тисяч - поранених.
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