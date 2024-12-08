Украинские защитники "зачистили" один из кварталов в Часовому Яру, - Силы обороны

Украинские воины зачистили один квартал города Часов Яр Донецкой области. Ситуация на этом направлении остается непростой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрея Полухина в эфире "Суспільного".
"На данный момент одна из успешных операций - это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось против через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", - сказал он.
Полухин отметил, что пока не фиксируются значительные изменения в тактике врага, поскольку бои продолжаются в пределах городской полосы. По его словам, ситуация в городе непростая.
"Противник пытается штурмовать позиции наших защитников в районе города Часов Яр, пытается их и обходить, и использует малые пехотные группы в качестве ДРГ, пытающихся завязать бой в тылу, за спинами наших защитников", - пояснил военный.
скриншот deepstatemap.live
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения. Самые активные участки фронта - Лиманское, Покровское, Кураховское, Времевское направления.
Также продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 17 боеприкосновений на этом направлении.
За сутки российские войска потеряли еще 1460 солдат. Как отметил президент Владимир Зеленский, российские потери превышают 750 тысяч солдат: 198 тысяч - убитых, более 550 тысяч - раненых.
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