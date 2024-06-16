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Українські захисники просунулися у Серебрянському лісі, - "Азов"

Фото: українські захисники просунулися у Серебрянському лісі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники провели наступальні дії у Серебрянському лісництві. Військовим вдалося просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

У наступальній операції брали участь 12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ою бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії. Це відбулося 21 квітня.

"В результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку", - йдеться у повідомленні.

В "Азові" закликали ЗМІ та суспільство "не створювати інформаційний шум" та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження двох бригад.

Додамо, що 15 червня заступник комбрига "Азову" Святослав Паламар повідомив, що українські військові вибили росіян з деяких позицій у Серебрянському лісі біля Кремінної.

Серебрянське лісництво знаходиться за вісім кілометрів від Кремінної Луганської області. З осені 2022 року ліс фактично є місцем бойових дій.

скриншот deepstatemap.live

 

Що відбувається на фронті

Протягом останніх місяців Росія активізувала свої зусилля на фронті. Окупантам вдалося захопити Авдіївку, а після цього вони продовжили тиснуть на цьому напрямку.

Також росіяни зосередилися на місті Часів Яр Донецької області. Захоплення міста відкриє ворогу шлях на Краматорську агломерацію.

Крім того, 10 травня російські війська відкрили ще один напрямок. Вони пішли у наступ на півночі Харківської області. Бої йдуться у районі міста Вовчанськ.

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