На Покровському напрямку ситуація напружена. Нове зведення Генштабу на ранок

16 червня ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Зокрема, на цій ділянці з початку доби ворог вже 18 разів штурмував позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 10:00.

Так, за сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати оборонні рубежі ЗСУ неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського.

"Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж - тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

Також не мав успіху штурм загарбників на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог проявляє активність. Тут від початку доби вже відбулося п’ять бойових зіткнень. Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника. В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойових зіткнення продовжуються.

На Курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони, ворог успіху не має. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ та три автомобілі.

На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Також невдачі зазнали дві штурмові дії російських окупантів поблизу Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку.