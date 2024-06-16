Украинские защитники продвинулись в Серебрянском лесу, - "Азов"

Украинские защитники провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Военным удалось продвинуться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".
В наступательной операции принимали участие 12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии. Это произошло 21 апреля.
"В результате совместных действий подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий в своем направлении", - говорится в сообщении.
В "Азове" призвали СМИ и общество "не создавать информационный шум" и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения двух бригад.
Добавим, что 15 июня заместитель комбрига "Азова" Святослав Паламар сообщил, что украинские военные выбили россиян с некоторых позиций в Серебрянском лесу возле Кременной.
Серебрянское лесничество находится в восьми километрах от Кременной Луганской области. С осени 2022 года лес фактически является местом боевых действий.
скриншот deepstatemap.live
В последние месяцы Россия активизировала свои усилия на фронте. Оккупантам удалось захватить Авдеевку, а после этого они продолжили давить на этом направлении.
Также россияне сосредоточились на городе Часов Яр Донецкой области. Захват города откроет врагу путь на Краматорскую агломерацию.
Кроме того, 10 мая русские войска открыли еще одно направление. Они пошли в наступление на севере Харьковской области. Бои идут в районе города Волчанск.
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