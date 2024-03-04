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Українські захисники показали відео знищення окупантів на Авдіївському напрямку

Укрїна , Понеділок 04 березня 2024 11:34
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Українські захисники показали відео знищення окупантів на Авдіївському напрямку Фото: українські захисники показали відео знищення окупантів на Авдіївському напрямку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники знищили групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. Після цього військові зачистили територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 47-ї ОМБр ЗСУ.

Згідно з відео, російські окупанти намагались переховатись від роботи українського БпЛА у лісосмузі. Втім, дані спроби виявились безрезультатними.

Завдяки взаємодії роти ударних БпЛА та піхоти 47-ї ОМБр загарбників РФ вдалось ліквідувати.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Станом на 4 березня на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Як зазначає Інститут вивчення війни, 3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжились, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Сьогодні ми розповідали про те, як українські захисники під Авдіївкою знищили артилерією ворожу піхоту окупантів, яка рухалась лісосмугою.

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