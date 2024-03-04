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Украинские защитники показали видео уничтожения оккупантов на Авдеевском направлении

Украина, Понедельник 04 марта 2024 11:34
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Украинские защитники показали видео уничтожения оккупантов на Авдеевском направлении Фото: украинские защитники показали видео уничтожения оккупантов на Авдеевском направлении (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении. После этого военные очистили территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 47-й ОМБр ВСУ.

Согласно видео, российские оккупанты пытались скрыться от работы украинского БпЛА в лесополосе. Однако, данные попытки оказались безрезультатными.

Благодаря взаимодействию роты ударных БПЛА и пехоты 47-й ОМБр захватчиков РФ удалось ликвидировать.

Ситуация на Авдеевском направлении

По состоянию на 4 марта на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Как отмечает Институт изучения войны, 3 марта позиционные бои под Авдеевкой продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Сегодня мы рассказывали о том, как украинские защитники под Авдеевкой уничтожили артиллерией вражескую пехоту оккупантов, которая двигалась по лесополосе.

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