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Українські захисники з початку року знищили 102 танкові батальйони РФ

Вівторок 05 листопада 2024 13:39
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Українські захисники з початку року знищили 102 танкові батальйони РФ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Від початку 2024 року Сили оборони України вивели з ладу 3 179 танків російської армії. З урахуванням того, що у танковому батальйоні стандартно 31 танк, українські захисники фактично знищили 102 танкові батальйони окупантів за десять місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Особливо "вдалим" для українських військових став день 12 травня, який назвали "днем танкіста" для армії РФ. За даними Генштабу ЗСУ, за цю добу було уражено 31 танк - цілий батальйон.

Втрати такого масштабу можуть обійтися бюджету Росії в 9 мільярдів доларів, згідно з підрахунками на основі середніх світових цін на бронетехніку.

"9 мільярдів доларів, для прикладу, це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії

У жовтні російська армія втратила більше техніки, ніж у будь-якому іншому місяці з часів відступу з Харківської області у жовтні 2022 року, повідомляє проєкт Oryx.

Загалом росіяни втратили 695 одиниць озброєння, включаючи бронемашини, літаки, вертольоти та іншу техніку, яка була знищена, пошкоджена, залишена або захоплена українськими силами.

За минулу добу росіяни втратили на фронті 1260 солдатів, дві системи ППО і понад 40 бойових броньованих машин.

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