ua en ru
Вт, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские защитники с начала года уничтожили 102 танковых батальона РФ

Вторник 05 ноября 2024 13:39
UA EN RU
Украинские защитники с начала года уничтожили 102 танковых батальона РФ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала 2024 года Силы обороны Украины вывели из строя 3 179 танков российской армии. С учетом того, что в танковом батальоне стандартно 31 танк, украинские защитники фактически уничтожили 102 танковых батальона оккупантов за десять месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Особенно "удачным" для украинских военных стал день 12 мая, который назвали "днем танкиста" для армии РФ. По данным Генштаба ВСУ, за эти сутки был поражен 31 танк - целый батальон.

Потери такого масштаба могут обойтись бюджету России в 9 миллиардов долларов, согласно подсчетам на основе средних мировых цен на бронетехнику.

"9 миллиардов долларов, для примера, это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где худшая экологическая ситуация в РФ. В то же время вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну", - говорится в сообщении.

Потери России

В октябре российская армия потеряла больше техники, чем в любом другом месяце от отступления из Харьковской области в октябре 2022 года, сообщает проект Oryx.

В общей сложности россияне потеряли 695 единиц вооружения, включая бронемашины, самолеты, вертолеты и другую технику, которая была уничтожена, повреждена, оставлена или захвачена украинскими силами.

За прошедшие сутки россияне потеряли на фронте 1260 солдат, две системы ПВО и более 40 боевых бронированных машин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Выборы президента США стартовали на участках. Сколько продлится голосование
Выборы президента США стартовали на участках. Сколько продлится голосование
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США