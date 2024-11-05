Украинские защитники с начала года уничтожили 102 танковых батальона РФ

С начала 2024 года Силы обороны Украины вывели из строя 3 179 танков российской армии. С учетом того, что в танковом батальоне стандартно 31 танк, украинские защитники фактически уничтожили 102 танковых батальона оккупантов за десять месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Особенно "удачным" для украинских военных стал день 12 мая, который назвали "днем танкиста" для армии РФ. По данным Генштаба ВСУ, за эти сутки был поражен 31 танк - целый батальон.

Потери такого масштаба могут обойтись бюджету России в 9 миллиардов долларов, согласно подсчетам на основе средних мировых цен на бронетехнику.

"9 миллиардов долларов, для примера, это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где худшая экологическая ситуация в РФ. В то же время вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну", - говорится в сообщении.