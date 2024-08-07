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Українські захисники здійснили серію атак по техніці окупантів у районі Часового Яру (відео)

Часів Яр, Середа 07 серпня 2024 10:45
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Українські захисники здійснили серію атак по техніці окупантів у районі Часового Яру (відео) Фото: ССО знищили техніку окупантів у районі Часового Яру (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники здійснили серію нищівних атак по ворожій техніці. Результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО у Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота операторів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

"Якщо вже цю війну охрестили війною дронів та артилерії, то свою частину з "пташками" ми виконуємо ідеально. Цього разу з-поміж усіх відпрацьованих цілей «родзинками» стали ворожий "Тигр" та гармата", - розповів оператор ССО "Якут".

Згідно із відео, яке оприлюднили ССО, українські безпілотники вдало проводять серію атак по ворожих технічних засобах. Частина із них окупанти приховують у лісосмугах, деяку техніку лишають серед напівзруйнованих будівель.

Українські захисники нищать техніку РФ

Нагадаємо, напередодні українським бійцям вдалося ліквідувати ворожі міномети та інженерні комплекси.

Крім того, українські бійці показали відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів на одній з точок лінії фронту.

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