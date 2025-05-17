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Украинские защитники "минусовали" еще более 900 оккупантов и 34 артсистем: данные Генштаба

Суббота 17 мая 2025 08:03
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Украинские защитники "минусовали" еще более 900 оккупантов и 34 артсистем: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 910 российских оккупантов, а также уничтожили 6 танков, 7 ББМ и 34 артсистем противника.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 972 600 (+910) человек ликвидировано;
  • танков - 10 831 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 553 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем - 27 942 (+34) ед.;
  • РСЗО - 1 386 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 167 ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 278 (+155) ед.;
  • крылатых ракет - 3 197 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48 809 (+96) ед.;
  • специальной техники - 3 892 ед.

Украинские защитники &quot;минусовали&quot; еще более 900 оккупантов и 34 артсистем: данные Генштаба

Ситуация на фронте

Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 15 мая, с начала суток на фронте произошло 117 боев.

В военном командовании проинформировали, что из двенадцати направлений только на Гуляйпольском и Приднепровском вражеские штурмы не фиксировались.

В обнародованном 17 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) сообщалось, в частности, что Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Между тем российские оккупанты продвинулись в районе Торецка, Новопавловки, Покровска и на Запорожском направлении.

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Украинские защитники "минусовали" еще более 900 оккупантов и 34 артсистем: данные Генштаба
Украинские защитники "минусовали" еще более 900 оккупантов и 34 артсистем: данные Генштаба
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