Украинские защитники за сутки уничтожили самолет и более 800 окупантов: Генштаб обновил потери врага
Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 820 окупантов (zsu.gov.ua)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 17 февраля ориентировочно составили:
- личного состава - 143 680 (+820) человек ликвидировано;
- танков - 3316 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин - 6 553 (+8) единицы;
- артиллерийских систем - 2 334 (+7) единицы;
- РСЗО - 471 (+1) единица;
- средства ПВО - 243 единицы;
- самолетов - 299 (+1) единиц;
- вертолетов - 287 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 018 (+2) единиц;
- крылатые ракеты - 873 единицы;
- корабли/катера - 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5209 (+13) единиц;
- специальная техника - 225 (+1) единиц.
Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ сейчас гораздо сильнее российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.