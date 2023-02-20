Украинские защитники за сутки уничтожили самолет и более 800 окупантов: Генштаб обновил потери врага

Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 820 окупантов (zsu.gov.ua)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 17 февраля ориентировочно составили: личного состава - 143 680 (+820) человек ликвидировано;

танков - 3316 (+6) единиц;

боевых бронированных машин - 6 553 (+8) единицы;

артиллерийских систем - 2 334 (+7) единицы;

РСЗО - 471 (+1) единица;

средства ПВО - 243 единицы;

самолетов - 299 (+1) единиц;

вертолетов - 287 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 018 (+2) единиц;

крылатые ракеты - 873 единицы;

корабли/катера - 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 5209 (+13) единиц;

специальная техника - 225 (+1) единиц.