Украинские защитники за время войны уже ликвидировали 980 тысяч оккупантов, - Генштаб

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1020 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе за время войны уже превысили 980 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские защитники также уничтожили 2 танка, 11 ББМ, и 68 артсистем врага.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 980 850 (+1020) человек ликвидировано;

танков - 10 854 (+2) ед.;

боевых бронированных машин - 22 633 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 28 269 (+68) ед.;

РСЗО - 1 396 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 169 ед.;

самолетов - 372 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 367 (+190) ед.;

крылатых ракет - 3 203 (+6) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 49 751 (+112) ед.;

специальной техники - 3 902 (+7) ед.

Ситуация на фронте

Как передали в Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 24 мая, с начала суток на фронте произошло 160 боестолкновений. В военном командовании также рассказали, что на Покровском и Курском направлениях фиксируется наибольшее количество вражеских штурмов и атак.

Вчера представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что российские захватчики продолжают попытки продвинуться вдоль границы вблизи Харьковской области. Однако, добавил он, пока речь идет о "прощупывании" обороны.

Также в ОСГВ "Хортица" 24 мая показали видео об уничтожении одного из самых современных зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3" войск РФ. Его стоимость достигает 45 миллионов долларов.

Добавим, по данным RUSI, Россия имеет "четырехмесячное окно" для прорыва возле Харькова, но шансы у оккупантов - невысокие.