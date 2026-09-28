Українські воїни звільнили від окупантів село Карпівка на Донеччині (відео)

Українським захисникам вдалося деокупувати село Карпівка Донецької області у рамках контрнаступної операції "Вівальді".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.
У МВС уточнили, що операція українських захисників відбулася на Лиманському напрямку.
Населений пункт звільнили воїни підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" разом із Третім армійським корпусом.
У Третьому армійському корпусі також повідомили про відновлення контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою.
Нагадаємо, українські захисники проводять у Донецькій області контрнаступальну операцію "Вівальді", в рамках якої їм уже вдалося звільнити низку населених пунктів.
Станом на сьогодні, 28 вересня, відомо, що від окупантів було звільнено територію площею 176 квадратних кілометрів.
Одним із головних учасників операції є бійці Третього армійського корпусу. За словами командира корпусу Андрія Білецького, росіяни "проспали" удар України.
До речі, раніше у Третьому армійському корпусі розповіли про те, що їм вдалося перетворити радянські БТР-60 на гігантські дрони-камікадзе. Їх використовували у рамках операції "Вівальді".