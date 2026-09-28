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Українські воїни звільнили від окупантів село Карпівка на Донеччині (відео)

17:47 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: українським воїнам вдалося звільнити село на Донеччині (Getty Images)

Українським захисникам вдалося деокупувати село Карпівка Донецької області у рамках контрнаступної операції "Вівальді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

У МВС уточнили, що операція українських захисників відбулася на Лиманському напрямку.

Населений пункт звільнили воїни підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" разом із Третім армійським корпусом.

У Третьому армійському корпусі також повідомили про відновлення контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Фото: Карпівка на карті (скриншот)

Операція "Вівальді"

Нагадаємо, українські захисники проводять у Донецькій області контрнаступальну операцію "Вівальді", в рамках якої їм уже вдалося звільнити низку населених пунктів.

Станом на сьогодні, 28 вересня, відомо, що від окупантів було звільнено територію площею 176 квадратних кілометрів.

Одним із головних учасників операції є бійці Третього армійського корпусу. За словами командира корпусу Андрія Білецького, росіяни "проспали" удар України.

До речі, раніше у Третьому армійському корпусі розповіли про те, що їм вдалося перетворити радянські БТР-60 на гігантські дрони-камікадзе. Їх використовували у рамках операції "Вівальді".

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Донецька областьВійна в УкраїніКонтрнаступ ЗСУ