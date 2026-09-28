Українські воїни звільнили від окупантів село Карпівка на Донеччині (відео)

У МВС уточнили, що операція українських захисників відбулася на Лиманському напрямку.

Населений пункт звільнили воїни підрозділу "Срібна трійка" бригади "Помста" разом із Третім армійським корпусом.

У Третьому армійському корпусі також повідомили про відновлення контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Фото: Карпівка на карті (скриншот)

Операція "Вівальді"

Нагадаємо, українські захисники проводять у Донецькій області контрнаступальну операцію "Вівальді", в рамках якої їм уже вдалося звільнити низку населених пунктів.

Станом на сьогодні, 28 вересня, відомо, що від окупантів було звільнено територію площею 176 квадратних кілометрів.

Одним із головних учасників операції є бійці Третього армійського корпусу. За словами командира корпусу Андрія Білецького, росіяни "проспали" удар України.