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Украинские воины освободили от оккупантов село Карповка на Донетчине (видео)

17:47 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: украинским воинам удалось освободить село в Донецкой области (Getty Images)

Украинским защитникам удалось деоккупировать село Карповка Донецкой области в рамках контрнаступательной операции "Вивальди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

В МВД уточнили, что операция украинских защитников прошла на Лиманском направлении.

Населенный пункт освободили воины подразделения "Срібна трійка" бригады "Помста" вместе с Третьим армейским корпусом.

В Третьем армейском корпусе также сообщили о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой.

Фото: Карповка на карте (скриншот)

Операция "Вивальди"

Напомним, украинские защитники проводят в Донецкой области контрнаступательную операцию "Вивальди", в рамках которой им уже удалось освободить ряд населенных пунктов.

По состоянию на сегодня, 28 сентября, известно, что от оккупантов была освобождена территория площадью 176 квадратных километров.

Одними из главных участников операции являются бойцы Третьего армейского корпуса. По словам командира корпуса Андрея Белецкого, россияне "проспали" удар Украины.

К слову, ранее в Третьем армейском корпусе рассказали о том, что им удалось превратить советские БТР-60 в гигантские дроны-камикадзе. Их использовали в рамках операции "Вивальди".

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