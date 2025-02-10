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Українські воїни зупинили понад 700 атак РФ за тиждень: Сирський показав відео

Понеділок 10 лютого 2025 19:05
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Українські воїни зупинили понад 700 атак РФ за тиждень: Сирський показав відео Ілюстративне фото: українські воїни успішно обороняються від атак росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники відбили сотні атак російських окупантів з 4 по 10 лютого. ЗСУ активно знищували ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

"Продовжуємо знищувати противника та його резерви. За минулий тиждень, з 4 по 10 лютого, українські захисники зупинили 741 атаку окупантів на наші позиції", - зазначив Сирський.

Він подякував кожному українському воїну за професійну бойову роботу.

Наступ ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники почали новий наступ у Курській області.

Він уточнив, що воїнам вдалося просунутися вглиб Курської області на відстань до 2,5 кілометрів.

При цьому, згідно з актуальними даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують просування в Курській області. Зокрема, вони наступають на південному сході від Суджі.

Також ISW пише, що українські воїни досягли успіху в районі Вовчанська Харківської області.

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