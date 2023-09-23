Українські воїни знищили ще півтисячі росіян: оновлені втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника станом на 23 вересня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 275460 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 4655 (+11) од.,

бойових броньованих машин - 8912 (+21) од.,

артилерійських систем - 6210 (+33) од.,

РСЗВ - 789 (+4) од.,

засоби ППО - 530 (+2) од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8) од.,

крилаті ракети - 1518 (+1) од.,

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од.,

спеціальна техніка - 912.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії, зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

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