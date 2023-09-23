Украинские воины уничтожили еще полтысячи россиян: обновленные потери оккупантов

Потери России на войне против Украины уже превысили 275 тысяч человек. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 510 захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 23 сентября 2023 года ориентировочно составили:
Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия, сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.
Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.
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