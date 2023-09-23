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Украинские воины уничтожили еще полтысячи россиян: обновленные потери оккупантов

Украина, Суббота 23 сентября 2023 09:25
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Украинские воины уничтожили еще полтысячи россиян: обновленные потери оккупантов Фото: ВСУ за сутки уничтожили еще полтысячи оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России на войне против Украины уже превысили 275 тысяч человек. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 510 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 23 сентября 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 275 460 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 4655 (+11) ед.
  • боевых бронированных машин - 8912 (+21) ед.
  • артиллерийских систем - 6210 (+33) ед.
  • РСЗО - 789 (+4) ед.
  • средства ПВО - 530 (+2) ед.
  • самолетов – 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4867 (+8) ед.
  • крылатые ракеты - 1518 (+1) ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подлодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8716 (+26) ед.
  • специальная техника - 912.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия, сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

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