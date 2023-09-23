Украинские воины уничтожили еще полтысячи россиян: обновленные потери оккупантов
Потери России на войне против Украины уже превысили 275 тысяч человек. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 510 захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 23 сентября 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 275 460 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 4655 (+11) ед.
- боевых бронированных машин - 8912 (+21) ед.
- артиллерийских систем - 6210 (+33) ед.
- РСЗО - 789 (+4) ед.
- средства ПВО - 530 (+2) ед.
- самолетов – 315 ед.,
- вертолетов - 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4867 (+8) ед.
- крылатые ракеты - 1518 (+1) ед.
- корабли/катера - 20 ед.,
- подлодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8716 (+26) ед.
- специальная техника - 912.
Контрнаступление Украины
Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия, сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.
Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.
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