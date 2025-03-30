Українські воїни знищили переправу окупантів через річку Оскіл у Харківській області

Втрати армії РФ

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила на фронті ще понад 1500 солдатів. Всього з початку повномасштабної війни втрати ворога становлять 914 тисяч військових.

Як раніше зазначали у Міноборони України, найбільший рекорд за втратами ворога був зафіксований у грудні 2024 року. Тоді за місяць Росія втратила на фронті 48 670 військових.

Попередній рекорд російських втрат був зафіксований за підсумками листопада 2024 року - 45 720 солдатів.

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