Украинские воины уничтожили переправу оккупантов через реку Оскол в Харьковской области

Потери армии РФ

Напомним, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте еще более 1500 солдат. Всего с начала полномасштабной войны потери врага составляют 914 тысяч военных.

Как ранее отмечали в Минобороны Украины, наибольший рекорд по потерям врага был зафиксирован в декабре 2024 года. Тогда за месяц Россия потеряла на фронте 48 670 военных.

Предыдущий рекорд российских потерь был зафиксирован по итогам ноября 2024 года - 45 720 солдат.

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