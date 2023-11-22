Украинские воины сбили вражеский "Шахед" в Днепропетровской области
Вооруженные силы Украины сегодня, 22 ноября, сбили вражеский дрон в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По его словам, российский беспилотник был сбит над Каменским районом области.
"Долетался" вражеский "шахед", - написал Лысак.
Он отметил, что это результат работы воинов Воздушного командования "Восток".
ВСУ уничтожают дроны россиян в Днепропетровской области
Оккупанты регулярно запускают свои дроны над Днепропетровской областью, но ВСУ их уничтожают.
Вчера сообщалось, что украинские воины уничтожили вражеский дрон над Синельниковским районом Днепропетровской области.
Также в начале ноября Лысак сообщал, что ВСУ сбили в Днепропетровской области, сбили вражеский дрон.
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