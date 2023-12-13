Українські воїни збили Shahed за допомогою модернізованого ПЗРК "Ігла" (відео)

"Успішне застосування по "шахедах" ПЗРК "Ігла" з тепловізійним обладнанням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних сил стають ще більш ефективними в темний час доби.

Олещук опублікував відео, на якому видно знищення ворожих дронів саме за допомогою модернізованих ПЗРК. Це результат роботи зенітного ракетного комплексу від повітряного командування "Південь".

Нічна атака на Україну

У ніч на 13 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. БпЛА були запущено з району Балаклави - тимчасово окупованого Криму. Усі дрони були успішно знищено. Більшість "приземлили" над Одеською областю - в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Також рівно о 3 ночі ворог завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, які летіли в напрямку міста було збито зенітним ракетним підрозділом.

Про усі подробиці та наслідки атаки на Київ можна прочитати в фоторепортажі РБК-Україна.