Украинские воины сбили Shahed с помощью модернизированного ПЗРК "Игла" (видео)

"Успешное применение по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных сил становятся еще более эффективными в темное время суток.

Олещук опубликовал видео, на котором видно уничтожение вражеских дронов именно с помощью модернизированных ПЗРК. Это результат работы зенитного ракетного комплекса от воздушного командования "Юг".

Ночная атака на Украину

В ночь на 13 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. БПЛА были запущены из района Балаклавы - временно оккупированного Крыма. Все дроны были успешно уничтожены. Большинство "приземлили" над Одесской областью - в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также ровно в 3 ночи враг нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, которые летели в направлении города были сбиты зенитным ракетным подразделением.

Обо всех подробностях и последствиях атаки на Киев можно прочитать в фоторепортаже РБК-Украина.