Українські воїни завдали ракетного удару по станції управління "Орланом" (відео)

Атака на ракетний арсенал

Нагадаємо, вчора, 29 січня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що українські захисники вдарили по 23-му ракетному арсеналу Міноборони Росії у Тверській області. Його атакували за допомогою безпілотників.

Місцеві жителі повідомляли про те, що після атаки вони почули щонайменше 20 вибухів.

Ще 29 січня дрони "прилетіли" по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь". Вона є частиною Балтійської трубопровідної системи-2.

При цьому вночі 29 січня українським захисникам вдалося завдати удару по нафтопереробному заводу в місті Кстово.

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