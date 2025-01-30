Українські воїни завдали ракетного удару по станції управління "Орланом" (відео)

Українські захисники атакували станцію управління російським безпілотником "Орлан". По ній було завдано ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram.
Як розповіли в ОСУВ "Хортиця", розвідники 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів виявили наземну станцію управління дронів.
Після цього розвідники скоригували успішний ракетний удар по ворожій позиції, який завдала реактивна артилерія.
Нагадаємо, вчора, 29 січня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що українські захисники вдарили по 23-му ракетному арсеналу Міноборони Росії у Тверській області. Його атакували за допомогою безпілотників.
Місцеві жителі повідомляли про те, що після атаки вони почули щонайменше 20 вибухів.
Ще 29 січня дрони "прилетіли" по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь". Вона є частиною Балтійської трубопровідної системи-2.
При цьому вночі 29 січня українським захисникам вдалося завдати удару по нафтопереробному заводу в місті Кстово.
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